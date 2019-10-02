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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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4 октября

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Барселона - Интер: стартовые составы

среда, 02 октября 2019, 21:11
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Стали известны стартовые составы испанской "Барселоны" и итальянского "Интера" на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 2 октября.

БАРСЕЛОНА - ИНТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Барселона: тер Штеген, Лангле, Семеду, Пике, Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс, Месси, Гризманн, Суарес.

Запасные: Нето, Тодибо, Ваге, Видаль, Ракитич, Перес, Дембеле

Интер: Ханданович, Шкриньяр, Годин, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенси, Кандрева, Брозович, Санчес, Мартинес.

Запасные: Паделли, Бираги, Д'Амброзио, Эспозито, Весино, Гальярдини, Политано

Обслужит матч словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. В качестве его ассистентов выступят Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный арбитр - Раде Обренович.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Барселона" сыграла вничью с "Боруссией", "Интер" не смог победить "Славию".

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