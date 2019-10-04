Мирный день: все результаты Лиги Европы 3 октября

3 октября были сыграны матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Оба представителя Украины - "Александрия" и "Динамо" - синхронно сыграли вничью.

В целом, тур выдался "мирным". В игровой день были зафиксированы девять ничейных результатов, что составило почти половину от сыгранных матчей.

Среди сенсаций следует отметить домашнее поражение московского ЦСКА от "Эспаньола", ничью "Ромы" со скромным "Вольфсбергом", и неудачный выезд "Манчестер Юнайтед" в гости к АЗ.

Все результаты игрового дня 3 октября:

Группа A

"Севилья" - АПОЭЛ - 1:0

"Дюделанж" - "Карабах" - 1:4

Группа B



"Лугано" - "Динамо К" - 0:0 - видеообзор

"Мальме" - "Копенгаген" - 1:1

Группа C

"Краснодар" - "Хетафе" - 1:2

"Трабзонспор" - "Базель" - 2:2

Группа D



"Русенборг" - ПСВ - 1:4

"Спортинг" - ЛАСК - 2:1

Группа E



"Лацио" - "Ренн" - 2:1

"Селтик" - ЧФР - 2:0

Группа F



"Витория Гимарайнш" - "Айнтрахт Ф" - 0:1

"Арсенал" - "Стандард Л" - 4:0

Группа G



"Фейеноорд" - "Порту" - 2:0

"Янг Бойз" - "Рейнджерс" - 2:1

Группа H



"Ференцварош" - "Лудогорец" - 0:3

ЦСКА - "Эспаньол" - 0:2

Группа I



"Сент-Этьен" - "Вольфсбург" - 1:1

"Александрия" - "Гент" - 1:1 - видеообзор

Группа J



"Вольфсберг" - "Рома" - 1:1

"Истанбул Башакшехир" - "Боруссия М" 1:1 (0:0)

Группа K



"Брага" - "Слован Бр" - 2:2

"Бешикташ" - "Вулверхэмптон" - 0:1

Группа L



АЗ - "Манчестер Юнайтед" - 0:0

"Астана" - "Партизан" Сербия - 1:2

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольный эксперт резко прошелся по "Динамо".