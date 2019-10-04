Мирный день: все результаты Лиги Европы 3 октября

3 октября были сыграны матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Оба представителя Украины - "Александрия" и "Динамо" - синхронно сыграли вничью.
В целом, тур выдался "мирным". В игровой день были зафиксированы девять ничейных результатов, что составило почти половину от сыгранных матчей.
Среди сенсаций следует отметить домашнее поражение московского ЦСКА от "Эспаньола", ничью "Ромы" со скромным "Вольфсбергом", и неудачный выезд "Манчестер Юнайтед" в гости к АЗ.
Все результаты игрового дня 3 октября:
Группа A
"Севилья" - АПОЭЛ - 1:0
"Дюделанж" - "Карабах" - 1:4
Группа B
"Лугано" - "Динамо К" - 0:0 - видеообзор
"Мальме" - "Копенгаген" - 1:1
Группа C
"Краснодар" - "Хетафе" - 1:2
"Трабзонспор" - "Базель" - 2:2
Группа D
"Русенборг" - ПСВ - 1:4
"Спортинг" - ЛАСК - 2:1
Группа E
"Лацио" - "Ренн" - 2:1
"Селтик" - ЧФР - 2:0
Группа F
"Витория Гимарайнш" - "Айнтрахт Ф" - 0:1
"Арсенал" - "Стандард Л" - 4:0
Группа G
"Фейеноорд" - "Порту" - 2:0
"Янг Бойз" - "Рейнджерс" - 2:1
Группа H
"Ференцварош" - "Лудогорец" - 0:3
ЦСКА - "Эспаньол" - 0:2
Группа I
"Сент-Этьен" - "Вольфсбург" - 1:1
"Александрия" - "Гент" - 1:1 - видеообзор
Группа J
"Вольфсберг" - "Рома" - 1:1
"Истанбул Башакшехир" - "Боруссия М" 1:1 (0:0)
Группа K
"Брага" - "Слован Бр" - 2:2
"Бешикташ" - "Вулверхэмптон" - 0:1
Группа L
АЗ - "Манчестер Юнайтед" - 0:0
"Астана" - "Партизан" Сербия - 1:2
Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольный эксперт резко прошелся по "Динамо".