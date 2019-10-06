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Барселона - Севилья: стартовые составы

воскресенье, 06 октября 2019, 21:10
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Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Севильи" на матч 8-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 6 октября.

БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Тодибо, Роберто, Ф. де Йонг, Артур, Видаль, Дембеле, Месси, Суарес

Запасные: Нето, Альба, Араужо, Ракитич, Бускетс, Гризманн, Фати

Севилья: Вацлик, Регилон, Каррису, Диего Карлос, Навас, Банега, Фернандо, Торрес, Нолито, Окампос, Л. де Йонг

Запасные: Боно, Кунде, Эскудеро, Гудель, Йордан, Эль-Хаддади, Чичарито

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В качестве его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр - Иван Капаррос Эрнандес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Интер".

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