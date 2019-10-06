Днепр-1 - Шахтер: онлайн видео трансляция матча

В воскресенье, 6 октября, в матче 10-го тура чемпионата Украины встретятся "Днепр-1" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию встречи "Днепр-1" - "Шахтер".

Начало матча - в 14:00.

Видеоплеер с трансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

"Днепр-1" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Шахтер" уверенно лидирует. В активе хозяев предстоящего матча 11 очков. "Шахтер" набрал максимальные 27 очков.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом матча является "Шахтер". На победу донецкой команды можно поставить с коэффициентом 1,16, в то время как на триумф "Днепра-1" предлагается котировка 16,50. На ничью можно поставить за 7,75.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" одержал первую победу в Лиге чемпионов-2019.