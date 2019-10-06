Где смотреть онлайн Колос - Динамо: расписание трансляций

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу между "Колосом" и киевским "Динамо". Игра пройдет в Ковалевке на стадионе "Колос".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Колос" - "Динамо".

Начало матча - в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между коллективами из Ковалевки и Киева пройдет на телеканале "Футбол 1".

Для команд это будет первая очная встреча в истории.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 3-е место. В активе столичной команды 17 очков. "Колос" находится на 6-м месте. Коллектив из Ковалевки набрал на 3 очка меньше.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" завоевало одно очко в скучнейшем матче группового этапа Лиги Европы.