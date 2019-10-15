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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Неожиданный герой: названо имя лучшего игрока матча Украина - Португалия

вторник, 15 октября 2019, 14:45
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Западные статисты назвали лучших футболистов матча Украина - Португалия (2:1), который состоялся в Киеве в рамках отбора на Евро-2020.

По версии портала WhoScored лучшим игроком матча стал португалец Криштиану Роналду, который набрал 8,6 балла. Лучшим среди украинцев эксперты назвали голкипера Андрея Пятова, которому поставили 8,5 балла. При этом худшим по рейтингу стал Тарас Степаненко, который получил красную карточку. Он получил 4,8 балла.

А вот ресурс InStat лучшим игроком матча назвал украинского стража ворот. Эксперты статистического портала оценили действия Пятова в 380 очков, в то время как Роналду получил 337 баллов. Второе и третье место заняли Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский.

Напомним, что Украина вышла на Евро-2020 с историческим рекордом.

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