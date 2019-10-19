Где смотреть онлайн Гвоздик - Бетербиев: расписание трансляций

В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center состоится объединительный чемпионский бой в полутяжелом весе между украинским боксером Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым.

Ориентировочное начало поединка - в 05:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция боя будет доступна на телеканале "Интер". Также поединок покажет российский "Первый канал".

Оба боксера все свои предыдущие бои выиграли. В активе Гвоздика 17 побед, из них 14 нокаутом. Бетербиев выиграл на 3 поединка меньше. При этом все свои 14 боев он выиграл досрочно.

Отметим, что Гвоздик владеет чемпионским поясом по версии WBC, а Бетербиев - IBF.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион шокировал заявлением по конфликту на Донбассе.