Шахтер - Динамо Загреб: видео голов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" встречался с загребским "Динамо". Встреча проходила в Харькове на стадионе "Металлист".
Смотрите на "Апострофе" видео голов матча.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа C, 3-й тур
ШАХТЕР - ДИНАМО - 2:2
Голы: Коноплянка, 16; Ольмо, 25; Оршич, 60 (с пенальти); Додо, 75.
Шахтер: Пятов, Болбат (Додо, 66), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос (Коваленко, 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 66), Мораес.
Динамо: Ливакович, Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович, Моро, Адеми (Гояк, 68), Леовац, Ольмо, Оршич (Иванушец, 89), Гавранович (Петкович, 62).
Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В качестве его ассистентов выступали Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери - Хосе Мунуэра Монтера.
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" в юношеской Лиге чемпионов.