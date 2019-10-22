Шахтер - Динамо Загреб: видео голов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" встречался с загребским "Динамо". Встреча проходила в Харькове на стадионе "Металлист".

Смотрите на "Апострофе" видео голов матча.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа C, 3-й тур

ШАХТЕР - ДИНАМО - 2:2

Голы: Коноплянка, 16; Ольмо, 25; Оршич, 60 (с пенальти); Додо, 75.

Шахтер: Пятов, Болбат (Додо, 66), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос (Коваленко, 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 66), Мораес.

Динамо: Ливакович, Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович, Моро, Адеми (Гояк, 68), Леовац, Ольмо, Оршич (Иванушец, 89), Гавранович (Петкович, 62).

Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В качестве его ассистентов выступали Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери - Хосе Мунуэра Монтера.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" в юношеской Лиге чемпионов.