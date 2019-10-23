Аякс - Челси: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

23 октября в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся голландский "Аякс" и английский "Челси". Матч пройдет в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена".

АЯКС - ЧЕЛСИ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка хозяев. На победу голландского клуба предлагается коэффициент 2,15. На успех англичан можно поставить с коэффициентом 3,30. Ничья оценивается котировкой 3,40.

АЯКС - ЧЕЛСИ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

"Аякс" является лидером группы Н, одержав две победы в двух матчах. "Челси" занимает третье место, набрав три очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Аякс" устроил разгром в Испании, "Челси" победил "Лилль".