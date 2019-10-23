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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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Где смотреть онлайн Славия - Барселона: расписание трансляций

среда, 23 октября 2019, 09:22
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В среду, 23 октября, в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся чешская "Славия" и испанская "Барселона". Встреча пройдет в Праге на стадионе "Эден".

СЛАВИЯ - БАРСЕЛОНА: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало встречи - в 22:00.

На территории Украины поединок между "Славией" и "Барселоной" транслироваться не будет. Прямую трансляцию противостояния между "Славией" и "Барселоной" можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч! Футбол 1".

СЛАВИЯ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

До сегодняшнего дня "Славия" и "Барселона" между собой еще ни разу не встречались.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" вырвала победу у "Интера".

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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