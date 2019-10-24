Динамо - Копенгаген: стартовые составы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и датского "Копенгагена" на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы, который состоится сегодня, 24 октября.

ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Вербич, Беседин

Запасные: Кучерук, Караваев, Гармаш, Цитаишвили, Шапаренко, Родригес, Соль

Копенгаген: Йонссон, Овьедо, Нелссон, Папаяннопулос, Бартолец, Стаге, Зека, Фишер, Сантос, Йенсен, Сотириу

Запасные: Грютебуст, Варела, Томсен, Дарами, Бенгтссон, Бил, Бендтнер

Обслужит матч турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером. В качестве его ассистентов выступят Джевдет Комурджуоглу и Экрем Кан.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Динамо" сыграло вничью с "Лугано".