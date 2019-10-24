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Сент-Этьенн - Александрия: стартовые составы

четверг, 24 октября 2019, 19:00
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Стали известны стартовые составы французского "Сент-Этьена" и украинской "Александрии" на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы, который состоится сегодня, 24 октября.

СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:55.

Сент-Этьенн: Руффье - Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Габриэль Силва - Ахулу, Мвила, Юссуф - Амума, Берич, Нордин

Запасные: Мулин, Будебуз, Хазри, Буанга, Перрин, Аби, Фофана

Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко - Гречишкин, Банада, Ковалец - Лучкевич, Ситало, Третьяков

Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Тейшейра

Матч обслужит норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Помогать ему будут судьи на линиях Йон-Микаэль Кнутсен и Эйстейн Симон Иттерланд.

СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что во 2-м туре группового турнира Лиги Европы "Александрия" сыграла вничью с "Гентом".

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