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Динамо - Шахтер: история противостояний в Кубке Украины

среда, 30 октября 2019, 15:20
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30 октября в матче 1/8 финала Кубка Украины встретятся "Динамо" и "Шахтер". Встреча будет проходить в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

ДИНАМО - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 19:30.

Киевский и донецкий клубы в 15-й раз в истории встретятся в Кубке Украины. Преимуществом владеет "Шахтер", который одержал девять побед (один раз - в серии пенальти). "Динамо" одержало над "горняками" пять побед (1 - в серии пенальти).

"Шахтер" является самым титулованным клубом в истории Кубка Украины. Донецкий клуб выигрывал почетный трофей 13 раз. "Динамо" занимает второе место, выиграв турнир 11 раз.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" опозорилось в матче с одной из худших команд чемпионата Украины.

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