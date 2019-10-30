Динамо - Шахтер: смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины

30 октября в матче 1/8 финала Кубка Украины сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча будет проходить в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию поединка "Динамо" - "Шахтер".

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Начало встречи в 19:30.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским из Кропивницкого.

ДИНАМО - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В текущем сезоне "Динамо" и "Шахтер" уже встречались. В матче 3-го тура чемпионата Украины, который состоялся 10 августа в Киеве, "горняки" обыграли хозяев со счетом 2:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" попало в громкий скандал из-за болельщиков.