RU  UA  EN

среда, 30 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 октября

12:15
В Украине вырастут цены на ряд продуктов: что подорожает
10:34
"Филип Моррис Украина" объявили лучшим налогоплательщиком Харьковской области
09:54
Часть украинцев может потерять субсидии: кто в зоне риска
09:36
Доллар дорожает: в НБУ обнародовали курс валют на 30 октября

29 октября

20:18
Возможная реприватизация отдельных компаний может отпугнуть инвесторов - Гончарук
16:26
Авто столкнулись лоб в лоб: момент страшного ДТП под Киевом попал на видео
16:16
Банкротят госпредприятие: в СМИ подсчитали убыток в Центрэнерго из-за схем Коломойского
13:36
Оснований для реприватизации в Украине нет - эксперты
12:33
В каких областях Украины самые высокие зарплаты: появились интересные данные
07:59
Сколько денег нужно откладывать, чтобы накопить на пенсию: экономист назвал цифры

28 октября

18:16
В Украине заявили о росте средней зарплаты: где платят лучше всего
17:39
В США озвучили интересный прогноз курса гривни
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Динамо - Шахтер: смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины

среда, 30 октября 2019, 11:55
переглянути новину українською

30 октября в матче 1/8 финала Кубка Украины сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча будет проходить в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию поединка "Динамо" - "Шахтер".

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Начало встречи в 19:30.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским из Кропивницкого.

ДИНАМО - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В текущем сезоне "Динамо" и "Шахтер" уже встречались. В матче 3-го тура чемпионата Украины, который состоялся 10 августа в Киеве, "горняки" обыграли хозяев со счетом 2:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" попало в громкий скандал из-за болельщиков.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ливерпуль - Арсенал: онлайн трансляция

Челси - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Динамо - Шахтер: онлайн трансляция

Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур - 2:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: