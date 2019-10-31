Ливерпуль - Арсенал - 10:9 Видеообзор

"Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги, обыграв "Арсенал" в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью со счетом 5:5.

"Ливерпуль" открыл счет благодаря автоголу Мустафи, но гости забили в ответ три мяча. Дублем отметился Мартинелли, еще один гол на счету Торрейры. В конце первого тайма разрыв в счете сократил Милнер, реализовав пенальти.

Во втором тайме четвертый гол в ворота "Ливерпуля" забил Мейтлэнд-Найлз, но хозяева вскоре отыгрались благодаря голам Окслейд-Чемберлена и Ориги. Через несколько минут "Арсенал" вывел вперед Уиллок, но в компенсированное время мерсисайдцев от поражения спас Ориги.

В серии пенальти единственный промах допустил игрок "Арсенала" Себальос, а футболисты "Ливерпуля" реализовали пять 11-метровых ударов из пяти.

ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ - 5:5 (2:3), по пенальти - 5:4

Голы: Мустафи (6, автогол), Милнер (43, с пенальти), Окслейд-Чемберлен (58), Ориги (62, 90+4) - Торрейра (20), Мартинелли (26, 36), Мейтлэнд-Найлз (54), Уиллок (71)

"Ливерпуль": Келлехер, Эллиот, Гомес, ван дер Берг, Окслейд-Чемберлен (Чиривелья, 81), Уильямс, Лаллана, Милнер, Кейта (Джонс, 55), Ориги, Брюстер.

"Арсенал": Мартинес, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Себальос, 72), Уиллок, Мартинелли, Озил (Гендузи, 65), Колашинац (Тирни, 83), Сака.

Предупреждения: Брюстер (24), Лаллана (44), Уиллок (64), Колашинац (77), Сака (85).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" одержал феерическую победу над "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии.