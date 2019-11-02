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Где смотреть онлайн Карпаты - Шахтер: расписание трансляций

суббота, 02 ноября 2019, 08:31
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В субботу, 2 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Украины между "Карпатами" и "Шахтером". Встреча состоится во Львове на стадионе "Украина".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Карпаты" - "Шахтер".

Начало встречи в 14:00.

Прямая трансляция противостояния между львовским и донецким коллективами пройдет на телеканале "2+2".

После 12 туров "Шахтер" занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Горняки" выиграли 11 матчей из 12-ти и набрали 34 очка. "Карпаты" находятся на десятом месте в таблице, имея в активе 10 очков.

В матче первого круга "Шахтер" разгромил "Карпаты" дома со счетом 3:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что худший клуб чемпионата Украины объявил о смене главного тренера.

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