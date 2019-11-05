RU  UA  EN

вторник, 5 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

5 ноября

17:34
Я бы тоже ее избил: в старом треке Эминема нашли жестокие слова о Рианне
17:09
Футбольный вечер Лиги чемпионов: что и где посмотреть на ТВ 5 ноября
17:04
Facebook представила новый логотип, и такого "креатива" от компании точно не ждали
16:46
Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур призналась, что в 15 лет чуть не умерла от алкогольного отравления
16:39
Похожа на Лесю Никитюк: Ирину Билык на архивном фото не узнали поклонники
16:03
Угроза искусству: Мартин Скорсезе объяснил свою нелюбовь к фильмам Marvel в разгромном эссе
15:22
Таинственный барабанщик The Hardkiss попрощался с группой и впервые снял маску "Кричи"
14:20
Думала, такое бывает только в фильмах: молодая избранница Павлика рассказала о важной дате
14:08
Каскадеры, разбитые машины и 300 человек массовки: компания Sony сняла в Киеве эффектный ролик
13:51
Не замужем и счастлива: Эмма Уотсон раскритиковала стереотипы о 30-летних женщинах
13:18
У MARUV объяснили шумиху вокруг ее звания "Лучшей российской певицы"
13:02
Люблю мою семью: Ольга Фреймут показала домашние фото с мужем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Футбольный вечер Лиги чемпионов: что и где посмотреть на ТВ 5 ноября

вторник, 05 ноября 2019, 17:09
переглянути новину українською

Во вторник, 5 ноября, состоятся матчи 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Апостроф" информирует, на каких телеканалах можно посмотреть игры вторника.

Группа Е

В Неаполе местный "Наполи" постарается оформить досрочный выход из группы. Для этого итальянцам нужно еще раз обыграть "красных быков". "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию из Неаполя.

"Ливерпуль" из группы сегодня точно не выйдет, но может сделать большущий шаг к этому.

"Наполи" - "Ред Булл Зальцбург". 22:00. "Матч! Арена".

"Ливерпуль" - "Генк". 22:00. "Матч! Футбол 2".

Группа F.

"Барселона" на своем поле примет неуступчивую "Славию". В другом матче дортмундская "Боруссия" и "Интер" определят фаворита в борьбе за второе место в группе. Подробности обоих матчей в онлайн-трансляциях "Апострофа".

"Барселона" - "Славия". 19:55. ТРК "Футбол 1", "Матч! Футбол 1".

"Боруссия" Дортмунд - "Интер". 22:00. ТРК "Футбол 2", "Матч ТВ".

Группа G.

В самой ровной группе Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" приедет в Санкт-Петербург, а "Лион" примет "Бенфику". Все четыре команды сохраняют реальные шансы на выход в плей-офф. "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию из Петербурга.

"Зенит" - "РБ Лейпциг". 19:55. ТРК "Футбол 1". "Матч ТВ".

"Лион" - "Бенфика". 22:00. Матч! Игра".

Группа Н.

Запутанная ситуация и в группе Н, где три команды претендуют на попадание в плей-офф. Пока "Челси" и "Аякс" будут разбираться между собой, их может догнать "Валенсия".

"Челси" - "Аякс". 22:00. "Матч! Футбол 1".

"Валенсия" - "Лилль". 22:00. "Матч! Футбол 3".

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боруссия - Интер: онлайн трансляция

Наполи - Зальцбург: онлайн трансляция

Зенит - РБ Лейпциг: онлайн трансляция

Барселона - Славия: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: