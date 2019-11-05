Футбольный вечер Лиги чемпионов: что и где посмотреть на ТВ 5 ноября

Во вторник, 5 ноября, состоятся матчи 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Апостроф" информирует, на каких телеканалах можно посмотреть игры вторника.

Группа Е

В Неаполе местный "Наполи" постарается оформить досрочный выход из группы. Для этого итальянцам нужно еще раз обыграть "красных быков". "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию из Неаполя.

"Ливерпуль" из группы сегодня точно не выйдет, но может сделать большущий шаг к этому.

"Наполи" - "Ред Булл Зальцбург". 22:00. "Матч! Арена".

"Ливерпуль" - "Генк". 22:00. "Матч! Футбол 2".

Группа F.

"Барселона" на своем поле примет неуступчивую "Славию". В другом матче дортмундская "Боруссия" и "Интер" определят фаворита в борьбе за второе место в группе. Подробности обоих матчей в онлайн-трансляциях "Апострофа".

"Барселона" - "Славия". 19:55. ТРК "Футбол 1", "Матч! Футбол 1".

"Боруссия" Дортмунд - "Интер". 22:00. ТРК "Футбол 2", "Матч ТВ".

Группа G.

В самой ровной группе Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" приедет в Санкт-Петербург, а "Лион" примет "Бенфику". Все четыре команды сохраняют реальные шансы на выход в плей-офф. "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию из Петербурга.

"Зенит" - "РБ Лейпциг". 19:55. ТРК "Футбол 1". "Матч ТВ".

"Лион" - "Бенфика". 22:00. Матч! Игра".

Группа Н.

Запутанная ситуация и в группе Н, где три команды претендуют на попадание в плей-офф. Пока "Челси" и "Аякс" будут разбираться между собой, их может догнать "Валенсия".

"Челси" - "Аякс". 22:00. "Матч! Футбол 1".

"Валенсия" - "Лилль". 22:00. "Матч! Футбол 3".