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"Динамо" разгромило очередного соперника в юношеской Лиге чемпионов

среда, 06 ноября 2019, 18:58
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Команда киевского "Динамо" U19 разгромила сверстников из греческого ПАОКа в первом матче финального раунда плей-офф юношеской Лиги чемпионов. Встреча проходила в столице Украины на стадионе "Динамо им. Валерия Лобановского".

Еще до перерыва в воротах гостей побывало два мяча. Дублем в составе киевлян отметился Георгий Цитаишвили. В обоих случаях 18-летний форвард реализовал пенальти. После перерыва в воротах греческой команды побывал еще один мяч. Результативным ударом отметился Ярослав Надольский.

Напомним, в предыдущем раунде "Динамо" прошло северомакедонскую "Шкендию" (8:0, 2:2).

ЛИГА УЕФА

финальный раунд плей-оффа победителей, 1-й матч

ДИНАМО U19 - ПАОК U19 - 3:0

Голы: Цитаишивили, 10 (с пенальти); Цитаишвили, 45+1 (с пенальти); Надольский, 87.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" потерпел обидное поражение в юношеской Лиге чемпионов.

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