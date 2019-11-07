Как "Динамо" победить "Копенгаген": два важных момента

7 ноября в Копенгагене местный одноименный клуб сыграет в матче группового этапа Лиги Европы против киевского "Динамо". Трансляция матча "Динамо" с "Копенгагеном" начнется в 19:55.

Перед матчем важно отметить интересный факт, что "Копенгаген" еще ни разу в своей истории не проигрывал клубам из Украины. Более того, датчане непременно выигрывали у украинских клубов на своем поле.

Всего против представителей Украины "Копенгаген" провел пять матчей, два из которых выиграл, а три свел к ничьей.

В свою очередь "Динамо" 15 раз играло против команд из Дании. На счету киевлян девять побед, четыре ничьих и два поражения. На стороне киевлян может сыграть тот факт, что они намного лучше играют с датчанами в гостях, чем дома: пять побед, одна ничья и одно поражение.

Напомним, что болельщики ярко отреагировали на чудо "Шахтера" в Лиге чемпионов.