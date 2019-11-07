Под силу сыграть на равных: тренер "Александрии" высказался о решающей битве в Лиге Европы

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Сент-Этьеном". Встреча состоится сегодня, 7 ноября. Трансляция матча "Александрии" с "Сент-Этьеном" начнется в 22:00.

"Приятно вернуться во Львов, ведь здесь мы добыли свое первое очко в Лиге Европы. Надеемся, что нам удастся показать такой же пристойный футбол, как против "Гента" в домашнем матче. Мы верим, что нам под силу сыграть на равных с такой командой, как "Сент-Этьен". Посмотрел матчи соперника с "Монако" и "Амьеном". Мы увидели разные варианты тактических схем. Против нас они играли по-другому, а в этих матчах по схеме 3-4-3. В их составе присутствует ротация. Понравилась организация игры в обороне, команда умеет защищаться, выбегать в контратаки. В обоих матчах понравился Буанга, который выделяется в этой команде", - сказал Шаран на пресс-конференции.

После трех туров "Александрия" и "Сент-Этьен" делят третье место в турнирной таблице группы I, набрав два очка. Матч является во многом определяющим для обеих команд, так как проигравшая практически потеряет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура группового турнира "Сент-Этьен" и "Александрия" сыграли вничью во Франции.