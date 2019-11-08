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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
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18-летний талант признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

пятница, 08 ноября 2019, 16:10
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Бразильский нападающий "Реала" Родриго Гоэс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Родриго сделал хет-трик и отдал голевую передачу в матче 4-го тура группового турнира против "Галатасарая" (6:0). В этом поединке бразилец установил рекорд Лиги чемпионов, став самым быстрым автором дубля в истории турнира. Для того, чтобы забить два гола форварду понадобилось 6 минут и 4 секунды. Кроме того, Родриго в возрасте 18 лет и 301 дня стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов среди бразильцев.

Родриго перешел в "Реал" летом 2019 года из "Сантоса". Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел за клуб восемь матчей и забил шесть голов. Контракт игрока с "Реалом" действует до лета 2025 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что голкипер "Манчестер Сити" установил уникальный антирекорд в Лиге чемпионов.

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