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И снова прощай "Арсенал": "канониры" потерпели поражение в матче с сенсационными чемпионами

суббота, 09 ноября 2019, 22:09
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"Лестер" нанес поражение лондонскому "Арсеналу" в матче 12-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

Счет в матче на 68-й минуте открыл Джейми Варди после великолепной комбинации в исполнении хозяев. Через семь минут "Лестер" забил второй мяч. Варди выкатил мяч на Джеймса Мэддисона, а тот бильярдным ударом из-за пределов штрафной поразил правый от Бернда Лено угол.

Для "Лестера", который в сезоне-2015/16 сенсационно выиграл чемпионат Англии, эта победа стала четвертой подряд в первенстве страны. "Арсенал", напротив, не может выиграть в четырех играх подряд в чемпионате. Таким образом, "канониры" рискуют в четвертый раз подряд остаться без участия в Лиге чемпионов, для попадания в которую нужно финишировать в четверке лучших команд.

Турнирное положение: 1. "Ливерпуль" - 31 очко (11 матчей), 2. "Лестер" - 26 (12), 3. "Челси" - 26 (12), ... 6. "Арсенал" - 17 (12).

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

12-й тур

ЛЕСТЕР - АРСЕНАЛ Лондон - 2:0

Голы: Варди, 68; Мэдисон, 75.

Лестер: Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Мэддисон, Ндиди, Тилеманс, Барнс (Прат, 74), Перес (Грэй, 60), Варди.

Арсенал: Лено, Бельерин, Холдинг (Пепе, 77), Давид Луиз, Чемберс, Торрейра (Уиллок, 80), Гендузи, Озил, Колашинац, Обамеянг, Ляказетт.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист совершил трогательный поступок для ребенка.

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