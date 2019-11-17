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Украинский комментатор знатно потроллил россиян за позор в Питере

воскресенье, 17 ноября 2019, 13:45
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Украинский телекомментатор Виктор Вацко ярко потроллил россиян за разгромное поражение в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года от бельгийцев (1:4).

Свой комментарий по матчу Вацко оставил в Twitter.

"А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?" - написал комментатор. К сообщению он прикрепил несколько смайликов.

Вацко саркастически прокомментировал результат вчерашнего матча, явно напомнив россиянам их разговоры после семи подряд побед над не сильными сборными Шотландии, Казахстана, Кипра и Сан-Марино. Тогда главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что перед командой ставится задача выиграть Евро-2020. Слова наставника повторяли как игроки сборной, так и местные специалисты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Сербии сделали резкое заявление перед матчем с Украиной.

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