Защитник "Динамо" попал в число лучших игроков квалификации Евро-2020

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко вошел в символическую сборную отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по версии портала Transfermarkt.

Украинец включен в состав команды на своей родной позиции левого защитника.

20-летний Миколенко является воспитанником "Динамо". В отборе Евро-2020 он принял участие в семи матчах, в которых отметился голевой передачей в ключевом поединке с Португалией (2:1).

Полностью состав символической сборной квалификации Евро-2020 выглядит следующим образом:

вратарь: Мерт Гюнок (Турция)

защитники: Виталий Миколенко (Украина), Чаглар Сеюнджю (Турция), Тоби Алдервейрелд (Бельгия), Йозуа Киммих (Германия)

полузащитники: Николо Барелла (Италия), Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды), Кристиан Эриксен (Дания)

нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Серж Гнабри (Германия), Харри Кейн (Англия)

Ранее "Апостроф" сообщал, что вратарь сборной Украины Андрей Пятов признан лучшим голкипером квалификации Евро-2020.