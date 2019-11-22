Плей-офф Евро-2020: определились все пары

22 ноября в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Евро-2020. Четыре путевки на главное первенство разыграют 16 сборных.
Путь D
Грузия будет играть против Беларуси, а Северная Македония примет Косово.
Победитель квартета на первенстве Европы отправится либо в группу С, либо в группу F.
Путь C
Израиль будет принимать Шотландию, а во втором матче Норвегия будет противостоять Сербии.
Победитель этого квартета на чемпионате Европы отправится группу D.
Путь B
Босния и Герцеговина дома сыграет против Северной Ирландии, а Словакия сыграет против Ирландии.
Победитель финала на Евро-2020 отправится в группу E.
Путь А
Исландия примет сборную Румынии, а Новергия сыграет против Сербии.
Победитель квартета на Евро-2020 отправится либо в группу С, либо в группу F.
Напомним, что в Италии футболист попал в громкий секс-скандал.