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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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22 ноября

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Плей-офф Евро-2020: определились все пары

пятница, 22 ноября 2019, 14:45
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22 ноября в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Евро-2020. Четыре путевки на главное первенство разыграют 16 сборных.

Путь D

Грузия будет играть против Беларуси, а Северная Македония примет Косово.

Победитель квартета на первенстве Европы отправится либо в группу С, либо в группу F.

Путь C

Израиль будет принимать Шотландию, а во втором матче Норвегия будет противостоять Сербии.

Победитель этого квартета на чемпионате Европы отправится группу D.

Путь B

Босния и Герцеговина дома сыграет против Северной Ирландии, а Словакия сыграет против Ирландии.

Победитель финала на Евро-2020 отправится в группу E.

Путь А

Исландия примет сборную Румынии, а Новергия сыграет против Сербии.

Победитель квартета на Евро-2020 отправится либо в группу С, либо в группу F.

Напомним, что в Италии футболист попал в громкий секс-скандал.

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