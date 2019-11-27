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"Динамо" на характере вышло в стыковые матчи юношеской Лиги чемпионов

среда, 27 ноября 2019, 19:02
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В ответном матче финального раунда плей-офф юношеской Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим ПАОКом и завоевало путевку в стыковые матчи. Встреча состоялась в Салониках на стадионе "Тумба".

Киевляне пропустили два гола в первом тайме и поставили под угрозу выход в следующий раунд. Впрочем, в концовке встречи динамовцы сумели спасти матч благодаря голам Исаенко и Яроша.

ПАОК Греция – Динамо Киев Украина - 2:2 (2:0) - первый матч - 0:3
Голы: Думцис (14, с пенальти), Цолис (23) Исаенко (90+4), Ярош (90+6)

ПАОК: Талихманидис, Тахатос, Калуцикидис, Панайоту (Гроздис, 46), Михайлидис, Цингарас, Яксис, Думцис, Куциас (Пурнарас, 60), Панидис (Цопуроглу, 68), Цолис

"Динамо": Нещерет, Забарный, Вивчаренко, Биловар, Скорко, Надольский (Ванат, 80), Шулянский (Ярош, 90), Билошевский, Волошин (Бодня, 34), Цитаишвили (Близниченко, 80), Исаенко.

Предупреждения: Скорко (14), Билошевский (20), Бодня (51), Тахатос (64), Вивчаренко (66), Надольский (86), Михайлидис (90), Близниченко (90), Пурнарас (90), Исаенко (90).

Удаление: Тахатос (90+2).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м раунда Юношеской лиги УЕФА "Динамо" прошло северомакедонскую "Шкендию".

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