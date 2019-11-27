Ливерпуль - Наполи: прогноз букмекеров на матч 27 ноября

27 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и итальянский "Наполи". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Онлайн-трансляция матча "Ливерпуль" - "Наполи" будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка английский клуб. На победу "Ливерпуля" дается коэффициент 1,36. На успех итальянского клуба можно поставить с коэффициентом 8,00. Ничья оценивается коэффициентом 5,10.

ЛИВЕРПУЛЬ - НАПОЛИ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Напомним, что в первом туре "Наполи" обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0. Клубы выступают в группе Е. Лидером группы является "Ливерпуль", который набрал девять очков. "Наполи" на втором месте с восемью очками в активе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Ливерпуль" победил "Генк", "Наполи" сыграл вничью с "Ред Буллом".