ПАОК - Динамо: онлайн видео трансляция матча юношеской Лиги чемпионов

В ответном матче финального раунда плей-офф юношеской Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграет с греческим ПАОКом. Встреча состоится в Салониках на стадионе "Тумба". В первом матче "Динамо" разгромило ПАОК со счетом 3:0.
Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча ПАОК - "Динамо".
Начало поединка в 17:00.
ЛИГА УЕФА
Финальный раунд плей-офф победителей, ответный матч
ПАОК Греция - ДИНАМО Украина
Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м раунда Юношеской лиги УЕФА "Динамо" прошло северомакедонскую "Шкендию".