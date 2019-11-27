ПАОК - Динамо: онлайн видео трансляция матча юношеской Лиги чемпионов

В ответном матче финального раунда плей-офф юношеской Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграет с греческим ПАОКом. Встреча состоится в Салониках на стадионе "Тумба". В первом матче "Динамо" разгромило ПАОК со счетом 3:0.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча ПАОК - "Динамо".

Начало поединка в 17:00.

ЛИГА УЕФА

Финальный раунд плей-офф победителей, ответный матч

ПАОК Греция - ДИНАМО Украина

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м раунда Юношеской лиги УЕФА "Динамо" прошло северомакедонскую "Шкендию".