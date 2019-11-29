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Где смотреть смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

пятница, 29 ноября 2019, 16:34
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30 ноября в шведском Остерсунде состоятся первые гонки чемпионата мира по биатлону-2020. Второй гонкой первого дня соревнований будет смешанная одиночная эстафета.

Начало гонки - в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Кроме того, трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

Также на "Апострофе" можно будет посмотреть онлайн-видео трансляцию одиночной эстафеты в Остерсунде.

От Украины в гонке 4х6 км будут выступать примут участие Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Кубок мира в шведском городе пройдет с 30 ноября по 8 декабря.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал, что тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил состав команды на первый этап Кубка мира.

Также сообщалось, что сборная Украины успешно выступила на чемпионате мира по летнему биатлону.

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