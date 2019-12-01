RU  UA  EN

воскресенье, 1 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 декабря

07:59
Зеленский сделал неожиданное заявление о студентах, избитых "Беркутом" на Майдане
07:20
Х-фактор 10: как прошел первый прямой эфир и кто покинул шоу
07:00
Как варить кофе в турке: простые советы и секреты гурмана

30 ноября

21:19
Андрей Данилко вернулся на Х-фактор, но пришел не один
19:00
Рождественский пост 2019-2020: что нельзя подавать на стол
15:53
Давление на свободу слова становится государственной политикой команды Зеленского, - нардеп Плачкова
14:46
Звезда вампирской саги "Сумерки" сообщил о скором пополнении в семье: милое фото
12:58
Новый состав "НеАнгелов": Слава Каминская показала забавное видео с дочкой
11:33
Нужно делать серьезную манипуляцию: Надя Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем
10:16
Украинка получила корону на международном конкурсе красоты: фото победительницы
09:01
Зеленский лишил боевого генерала должностей в СНБО: появилась его реакция
07:00
Зразы с капустой и картофелем за час - пошаговый рецепт и советы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Атлетико - Барселона: расписание трансляций

воскресенье, 01 декабря 2019, 09:48
переглянути новину українською

В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Барселоной". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию матча "Атлетико" - "Барселона".

Начало матча - в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между мадридским и каталонским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2".

В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает 2-е место. Каталонцы набрали 28 очков в 13 матчах. "Атлетико" занимает 5-е место, имея в активе 25 очков в 14 играх.

Это будет 180-й матч между соперниками. Преимущество в личном противостоянии удерживает "Барселона". На ее счету 80 побед, "Атлетико" выиграл 55 матчей, еще 44 встречи завершились вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" уверенно обыграла немецкий топ-клуб в Лиге чемпионов.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Атлетико - Барселона: онлайн трансляция

Олимпик - Динамо: онлайн трансляция

Мариуполь - Шахтер: онлайн трансляция

Жеребьевка Евро-2020: списки групп и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: