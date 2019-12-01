Где смотреть онлайн Атлетико - Барселона: расписание трансляций

В воскресенье, 1 декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Барселоной". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию матча "Атлетико" - "Барселона".

Начало матча - в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между мадридским и каталонским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2".

В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает 2-е место. Каталонцы набрали 28 очков в 13 матчах. "Атлетико" занимает 5-е место, имея в активе 25 очков в 14 играх.

Это будет 180-й матч между соперниками. Преимущество в личном противостоянии удерживает "Барселона". На ее счету 80 побед, "Атлетико" выиграл 55 матчей, еще 44 встречи завершились вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" уверенно обыграла немецкий топ-клуб в Лиге чемпионов.