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Олимпик - Динамо: стартовые составы

воскресенье, 01 декабря 2019, 18:54
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Стали известны стартовые составы донецкого "Олимпика" и киевского "Динамо" на матч 16-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 1 декабря.

ОЛИМПИК - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

Олимпик: Пеньков, Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Снурницын, Цимбалюк, Кравчук, Политыло, Балашов, Тейшейра, Захеди

Запасные: Чекотун, Трубочки, Зотько, Завийский, Чарльз

Динамо: Бойко, Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, де Пена, Беседин

Запасные: Бущан, Вербич, Шепелев, Соль Гармаш, Родригеш, Кендзера

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. Ему помогать будут судьи на линиях Александр Жуков и Андрей Скрипка. Резервный арбитр - Андрей Коваленко.

В данный момент "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 30 очков. "Олимпик" находится на 7-й позиции, имея в активе 17 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 15-м туре чемпионата Украины "Динамо" разгромило "Мариуполь".

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