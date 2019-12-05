Где смотреть женскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

5 декабря состоится женская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который проходит в шведском Остерсунде.

Смотрите на "Апострофе" онлайн-видео трансляцию женской индивидуальной гонки.

Начало гонки - в 17:20 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

Участие в гонке примут Юлия Джима, у нее будет 74-й номер, Валентина (18) и Вита Семеренко (43), а также Дарья Блашко (73) и Анастасия Меркушина (84).

Напомним, что 4 декабря прошла мужская индивидуальная гонка, с результатами которой можно ознакомиться по ссылке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что назван состав сборной Украины на стартовый этап Кубка мира по биатлону.