RU  UA  EN

суббота, 7 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 декабря

21:11
"Шахтер" добыл разгромную победу в донецком дерби: видео
20:33
В УЕФА сделали резкое заявление по футбольной Суперлиге
19:50
Женщина боялась соседского пса, пока он не спас ей жизнь: фото
19:00
Макияж на Новый год: 10 оригинальных идей, которые заменят поход в салон
18:52
Ксения Мишина ответила на слухи о романе с Владимиром Остапчуком, но стало только хуже
17:54
Рождественские открытки королевы Елизаветы II выставили на аукцион: фото
16:43
Певица Pink решила избавиться от волос: фото нового образа
16:25
Мадонна показала, как лечится после отмены концертов из-за проблем со здоровьем
15:55
В сети нашли самую ленивую лошадь, которая ведет себя в точности как мы на выходных: видео
15:36
В США установили впечатляющий мировой рекорд: видео
14:50
Художник заработал 240 тысяч долларов за пару бананов, приклеенных к стене: фото
14:34
Amazon угодил в скандал из-за футболок с диктатором Пиночетом и его методами казни
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть женскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

четверг, 05 декабря 2019, 11:15
переглянути новину українською

5 декабря состоится женская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, который проходит в шведском Остерсунде.

Смотрите на "Апострофе" онлайн-видео трансляцию женской индивидуальной гонки.

Начало гонки - в 17:20 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

Участие в гонке примут Юлия Джима, у нее будет 74-й номер, Валентина (18) и Вита Семеренко (43), а также Дарья Блашко (73) и Анастасия Меркушина (84).

Напомним, что 4 декабря прошла мужская индивидуальная гонка, с результатами которой можно ознакомиться по ссылке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что назван состав сборной Украины на стартовый этап Кубка мира по биатлону.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Лацио - Ювентус: онлайн трансляция

Интер - Рома - 0:0 Хроника матча

Шахтер - Олимпик - 3:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: