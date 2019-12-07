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Где смотреть онлайн Динамо - Заря: расписание трансляций

суббота, 07 декабря 2019, 23:49
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В воскресенье, 8 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и луганской "Зарей". Встреча пройдет в столице на стадионе "Олимпийский". Смотрите прямую трансляцию игры "Динамо" - "Заря" на "Апострофе".

Начало матча - в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между киевским и луганским коллективами пройдет на телеканале "2+2".

После 16 туров "Динамо" занимает 2-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Киевляне набрали 33 очка. "Заря" занимает 3-е место, имея в активе всего на 2 очка меньше.

В матче первого круга "Заря" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 2:2.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" объявило о переходе нападающего сильнейшей футбольной страны мира.

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