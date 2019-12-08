Динамо - Заря: стартовые составы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и луганской "Зари" на матч 17-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 8 декабря. Онлайн-трансляция матча "Динамо" - "Заря" будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 17:00.

Динамо: Бойко, Кендзера, Попов, Кадар, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Вербич, Беседин

Запасные: Бущан, Шабанов, Гармаш, Де Пена, Цитаишвили, Родригес, Соль

Заря: Шевченко, Михайличенко, Чеберко, Абу Ханна, Тымчик, Иванисеня, Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Громов, Кабаев

Запасные: Махарадзе, Лазио, Будковский, Вернидуб, Лунев, Чайковский, Арвеладзе

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Анатолием Абдулой. В качестве его ассистентов выступят Александр Корнийко и Владимир Володин. Резервный арбитр - Игорь Пасхал.

После 16 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 33 очка. "Заря" находится на третьей позиции, имея в активе 31 очко.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Напомним, что в 16-м туре туре чемпионата Украины "Динамо" победило "Олимпик", "Заря" обыграла "Карпаты". Со всеми результатами 16-го тура можно ознакомиться здесь.