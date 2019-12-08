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Джошуа - Руис: лучшие моменты чемпионского боя

воскресенье, 08 декабря 2019, 00:50
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В бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе британский боксер Энтони Джошуа одержал уверенную победу над мексиканцем Энди Руисом по прозвищу "Разрушитель".

Поединок продлился все 12 раундов. Все трое судей единогласно отдали победу британцу со счетом 118:110, 118:110, 119:109.

Таким образом, Джошуа взял реванш у Руиса за поражение минувшим летом и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Для 30-летнего Джошуа этот поединок стал 25-м на профессиональном ринге. Британский боксер добыл 24 победы при одном поражении. Что касается 30-летнего Руиса, то он проиграл во второй раз при 34 победах в 36 боях.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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