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Шахтер - Аталанта - 0:3 Видеообзор

среда, 11 декабря 2019, 23:30
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" разгромила донецкий "Шахтер" со счетом 3:0.

Победу итальянскому клубу принесли голы Кастаня, Палашича и Госенса.

ШАХТЕР - АТАЛАНТА: ВИДЕО ГОЛОВ

Таким образом, "Аталанта" заняла второе место в группе и вышла в плей-офф. "Шахтер" финишировал на третьем месте и будет выступать в Лиге Европы.

"Шахтер" Украина – "Аталанта" Италия - 0:3 (0:0)
Голы: Кастань (66), Пашалич (80), Госенс (90+5)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тайсон, Алан Патрик, Коваленко (Соломон, 71), Степаненко, Тете (Марлос, 59), Мораес.

"Аталанта": Голлини, Госенс, Паломино, Масьелло (Малиновский, 61), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес, Фройлер, Гимшити, Муриэль (Рожер, 71).

Предупреждения: Муриэль (23), Алан Патрик (50), Додо (63), Фройлер (74).

Удаление: Додо (77).

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