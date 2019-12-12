Динамо - Лугано - 1:1 Видеообзор матча

В матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано". В результате киевляне заняли третье место в группе и вылетели из турнира.

В концовке первого тайма счет открыл Араторе, точно пробив головой с близкого расстояния. В компенсированное время "Динамо" спас от поражения Виктор Цыганков.

ДИНАМО Украина - ЛУГАНО Швейцария - 1:1 (0:1)

Голы: Цыганков (90+4) - Араторе (45)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Кендзера (Цитаишвили, 64), Кадар, Попов, Караваев, Шепелев, Буяльский, де Пена (Гармаш, 77), Цыганков, Беседин (Фран Соль, 81).

"Лугано": да Коста, Сульмони, Дапрела, Яо, Обексер, Гуидотти (Вечеи, 55), Ловрич, Араторе, Кустодио, Холендер, Дальмонте (Марич, 64).

Предупреждения: Гвидотти (17), Обексер (67), Вечеи (79).

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