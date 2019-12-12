Динамо - Лугано: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 12 октября, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы встретятся вице-чемпион Украины "Динамо" и швейцарский "Лугано". Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Онлайн-трансляция матча "Динамо" - "Лугано" будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка украинскую команду. На победу клуба из столицы Украины дается коэффициент 1,25, в то время как на успех "Лугано" можно поставить с коэффициентом свыше 15,0. Ничья оценивается коэффициентом 6,50.

В первом матче между командами, который проходил в Швейцарии, была зафиксирована нулевая ничья.

Ранее "Апостроф" сообщал, что киевское "Динамо" после поражения пятом туре группового этапа Лиги Европы от шведского "Мальме" заметно усложнило шансы на выход в плей-офф.