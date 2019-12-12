Динамо - Лугано: стартовые составы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и швейцарского "Лугано" на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы, который состоится сегодня, 12 декабря. "Апостроф" проведет онлайн трансляцию матча Динамо - Лугано из Киева.

Начало встречи в 19:55.

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Караваев, Цыганков, Беседин

Запасные: Бойко, Сирота, Гармаш, Андриевский, Цитаишвили, Шапаренко, Соль

Лугано: Да Коста, Яо, Сулмони, Дапрела, Обексер, Кустодио, Гвидотти, Ловрич, Араторе, Далмонте, Холендер

Запасные: Бауманн, Марич, Боттани, Лаванши, Вечей, Сасере, Чрнигой

Обслужит матч азербайджанская бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым. Ему будут ассистировать судьи на линиях Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Резервный судья - Орхан Мамедов.

ДИНАМО - ЛУГАНО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что киевское "Динамо" после поражения пятом туре группового этапа Лиги Европы от шведского "Мальме" заметно усложнило шансы на выход в плей-офф.