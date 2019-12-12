Это вам не "Олимпик": болельщики ярко отреагировали на вылет "Шахтера" из Лиги чемпионов

Болельщики отреагировали на вылет донецкого "Шахтера" из Лиги чемпионов после поражения от итальянской "Аталанты" (0:3).

"Идиот немец, не дать чистую желтую карточку вторую, зато дать две глупые карточки Додо. Судья еще и тварь. Шахтер играл плохо, но в 10 атланта должна очень мало шансов".

"Кротам искренние соболезнования. Но это - диагноз нынешнего уровня Шахтёра.Счёт мог быть другим - но, кроме невезения, сказалось излишне либеральное отношение украинских судей к Шахтёру в УПЛ. В обоих эпизодах со своими карточками Додо играл, как привык в УПЛ - там ему бы за такое и пальчиком не погрозили.... Да и гол Коваленко в Украине бы 100% засчитали, а гол Кастаня - навряд ли".

"Да ладно, есть и плюсы... Ну что б Шахтёру светило в ЛЧ?... 1/8 максимум, и типа репутация клуба... А вот в ЛЕ шансы поболее... И баллов могут больше принести (о чём так любят говорить ярые адепты команды)... Тем более что шансы ДК, если они туда ещё пробьются, невелики...1/16 максимум... Вот и станут опять героями... Наверное...".

"Тайсона гнать ссаными тряпками. Играть он больше за Шахту не хочет, это очевидно. Пятов - на лавку, и наигрывать того же Трубина хотя бы... Марлос - пенсионер, спасибо за все и - до свиданья. Ну и защита - это просто беда, обнять и плакать...".

"Честно, этот матч 1 в 1 как с Загребом, но там мы отскочили и сделали 3-3. По сути, мы показали одну из худших игр в нашей группе, но с другой стороны, ЛЕ тот турнир, где мы можем себя проявить".

"По факту Шахтер провалил ЛЧ ,не одну команду Шахтер в ЛЧ не переиграл".

"Ну ЛОШАРИ. ето вам не Олимпик. Только и можете играть в Упл".

"Зато ковалевки и олимпики выносим. И радуемся, что у соседей ещё большее уныние.... Так и живём, лять".

"Шахта прямо как зенит... 0-3... Да ещё очков в группе меньше набрали.. докотились".

"Жалко украинцев, бразилы посыпались и бросили играть. Интересно глянуть статистику отборов Тайсона во втором тайме".

"Сначала смотрел без интереса. Но вышел Малиновский, по количеству украинцев команды практически сравнялись, стало поинтересней. Поболел за Аталанту. Получил удовольствие".

"Какая боль, какая боль Шахтер-Аталанта 0-3!".

"В плей-офф вышли МанСити, ПСЖ, Реал, Барселона, Бавария, Ювентус, Тоттенхем, Атлетико, Ливерпуль, Наполи, Боруссия, Челси, Лион, Валенсия, РБ Лейпциг, Аталанта... Скажите, а каким боком Шахтер мог оказаться в этой компании???"

"Аталанта: "И на развалинах кротовни напишут наши имена!" )))))"

"Вот мы и увидели, что такое Шахтер против хорошо организованной, тактически вышколенной команды с техническими игроками. Против команды, которой надо победить. 0-3. И привет от Малиновского, который Шахтеру не понадобился. Накупили Додо, Тете, Момо, Бебе, Ноно, Зезе ... А получилось Гэгэ", - пишут пользователи.