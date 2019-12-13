Еще один успех: украинский биатлонист вошел в топ-10 гонки на Кубке мира

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный занял девятое место в мужском спринте на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Пидручный преодолел 10-километровую дистанцию за 25 минут 45 секунд, допустив один промах.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял француз Симон Дестье. В первую тройку также вошел россиянин Алексей Логинов.

Результаты гонки

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 25:07.8 (1)

2. Симон Дестье (Франция) - +7.8 (1)

3. Алексей Логинов (Россия) - +14.6 (0)

4. Матвей Елисеев (Россия) - +20.6 (0)

5. Лукас Хофер (Австрия) - +20.8 (1)

6. Тарьей Бе (Норвегия) - +23.4 (2)

7. Доминик Виндиш (Италия) - +31.7 (1)

8. Феликс Ляйтнер (Австрия) - +35.1 (0)

9. Дмитрий Пидручный (Украина) - +37.6 (1)

10. Мартен Фуркад (Франция) - +38.8 (2)

...

28. Антон Дудченко (Украина) - +1:16.1 (0)

60. Артем Прима (Украина) - +2:10.6 (3)

68. Руслан Ткаленко (Украина) - +2:15.7 (3)

76. Артем Тищенко (Украина) - +2:34.6 (2)

Напомним, что ранее украинка Валентина Семеренко заняла девятое место в спринтерской гонке в Хохфильцене. С подробностями можно ознакомиться здесь.