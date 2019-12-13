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Где смотреть онлайн Заря - Шахтер: расписание трансляций

пятница, 13 декабря 2019, 17:30
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В субботу, 14 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером". Встреча пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Начало матча - в 17:00.

Прямая трансляция противостояния между луганским и донецким коллективами пройдет на телеканале "2+2".

После 17 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Горняки" набрали 47 очков из 51 возможных. "Заря" занимает 2-е место, имея в активе 34 очка.

Обслужит матч арбитр Виталий Романов. Ему будут ассистировать судьи на линиях Валентин Куцев и Семен Шлончак. Резервный арбитр - Евгений Арановский.

В матче первого круга "Шахтер" обыграл "Зарю" дома со счетом 4:3.

Напомним, что в 17-м туре "Шахтер" разгромил "Олимпик", "Заря" обыграла "Динамо".

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