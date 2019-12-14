Заря - Шахтер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы луганской "Зари" и донецкого "Шахтера" на матч 18-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 14 декабря. Онлайн-трансляция матча "Заря" - "Шахтер" будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 17:00.

Заря: Махарадзе, Абу-Ханна, Вернидуб, Тымчик, Леднев, Кочергин, Лунев, Юрченко, Кабаев, Михайличенко, Иванисеня.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Коноплянка, Марлос, Коваленко, Мораес.

Обслужит матч арбитр Виталий Романов. Ему будут ассистировать судьи на линиях Валентин Куцев и Семен Шлончак. Резервный арбитр - Евгений Арановский.

После 17 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Горняки" набрали 47 очков из 51 возможных. "Заря" занимает 2-е место, имея в активе 34 очка.

В матче первого круга "Шахтер" обыграл "Зарю" дома со счетом 4:3.