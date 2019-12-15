"Манчестер Сити" унизил "канониров" в чемпионате Англии: видеообзор

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Арсенал" со счетом 3:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

Поединок начался кошмарно для хозяев. Уже на второй минуте Кевин де Брюйне открыл счет, замкнув прострел в исполнении Габриэла Жезуса. "Канониры" пытались прийти в себя, но вскоре пропустили второй гол. В этот раз де Брюйне сам выполнил прострел и Рахим Стерлинг переправил мяч в пустые ворота. В концовке тайма де Брюйне оформил дубль, классно пробив из-за штрафной. Через пару минут бельгиец мог сделать хет-трик, но его удар перевел в штангу голкипер "Арсенала" Бернд Лено.

Во втором тайме лондонский клуб пытался атаковать, но гости легко оборонялись. Послематчевая статистика оказалась ужасной для "Арсенала". Лондонцы нанесли всего один удар в створ ворот против семи у соперника.

"Манчестер Сити" сохранил третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Арсенал" по-прежнему занимает девятую позицию.

"Арсенал" – "Манчестер Сити" - 0:3 (0:3)

Голы: де Брюйне (2, 40), Стерлинг (15)

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Колашинац (Сака, 40), Чемберс, Мэйтленд-Найлз, Озил (Смит-Роу, 59), Гендузи, Пепе, Торрейра (Уиллок, 81), Мартинелли, Обамеянг.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Менди (Зинченко, 85), Уокер, Фернандиньо, Гюндоган (Марез, 70), Фоден (Бернарду Силва, 56), де Брюйне, Родри Эрнандес, Стерлинг, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Фернандиньо (17), Родри Эрнандес (35), Гюндоган (61), Менди (62), Папастатопулос (72).

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