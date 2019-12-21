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Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Челси: расписание трансляций

суббота, 21 декабря 2019, 20:28
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В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэм Хотспур" и "Челси". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Начало матча - в 18:30.

Прямая трансляция противостояния между лондонскими коллективами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

"Челси" занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков. "Тоттенхэм Хотспур" занимает 7-е место. В активе "шпор" на 3 очка меньше.

Всего между собой команды провели 156 матчей. Преимущество в личных встречах на стороне "Челси", который одержал 68 побед. На счету "Тоттенхэм Хотспур" 51 выигрыш. Еще 37 матчей завершились вничью.

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