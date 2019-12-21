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Легендарный итальянский тренер вернулся в сильнейший чемпионат планеты

суббота, 21 декабря 2019, 14:16
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Легендарный итальянский тренер Карло Анчелотти возглавил "Эвертон", который находится на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Об этом сообщается на официальном сайте ливерпульского клуба.

60-летний специалист подписал с "Эвертоном" контракт сроком на 4,5 года. На тренерском мостике "ирисок" он заменил Данкана Фергюсона, который исполнял обязанности наставника после увольнения португальца Марку Силвы.

Напомним, ранее Анчелотти работал с "Реджаной", "Пармой", "Ювентусом", "Миланом", "Челси", "Пари Сен-Жерменом", "Реалом", "Баварией" и "Наполи", из которого он был уволен после вывода команды в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона. На его счету три победы в Лиге чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный украинский тренер вошел в топ-10 в престижном рейтинге.

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