Украинский кикбоксер избил россиянина на престижном турнире: видео

Украинец Сергей Адамчук добился победы над россиянином Алексеем Ульяновым на турнире по кикбоксингу Glory 74, который состоялся в голландском Арнеме.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой украинского спортсмена раздельным решением судей со счетом 29:28, 28:29, 29:28.

Благодаря победе Адамчук стал претендентом на титул чемпиона мира в полулегком весе.

29-летний Адамчук является уроженцем Кривого Рога. За свою карьеру он провел 51 бой в кикбоксинге. На счету украинского бойца 40 побед, из которых 15 он одержал нокаутом, а также 11 поражений.

Напомним, ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу бросил вызов украинцу Александру Усику. С подробностями можно ознакомиться здесь.