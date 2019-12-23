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Заряжаемся природной энергией: лидер "Динамо" показал, как отдыхает с девушкой на Бали

понедельник, 23 декабря 2019, 21:30
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Капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков отдыхает после первой части сезона и вместе со своей девушкой проводит отпуск на острове Бали.

Футболист опубликовал фотографии отдыха в своем Instagram.

"Заряжаемся природной энергией", - написал Цыганков в описании фото.

22-летний Цыганков является воспитанником "Динамо" и выступает за клуб с 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

"Динамо" после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Шахтера" на 14 очков. В Лиге Европы киевляне финишировали на третьем месте в своей группе и прекратили выступления в еврокубках. В Кубке Украины динамовцы дошли до четвертьфинала, где встретятся с "Александрией".

Напомним, ранее сообщалось, что Цыганков может перейти в итальянский топ-клуб. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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