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Достигнем цели: в Минспорта громко высказались о проведении Олимпиады в Украине

среда, 25 декабря 2019, 21:46
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Заместитель министра культуры, молодежи и спорта по вопросам спорта Владимир Шумилин заявил, что Украина способна провести летние Олимпийские игры 2032 года.

Слова чиновника приводит XSport.

Так, Шумилин напомнил, что в 2000-х годах никто не мог предположить, что в Украине будет проводиться чемпионат Европы по футболу. Сейчас же, по его словам, вопрос заключается в том, чтобы продумать разумную стратегию и политику государства в данном направлении. "Мы не исключаем возможность проведения в 2032 году Олимпийских игр в Украине, у нас такие заготовки есть, что, если будет поставлена такая цель, то мы ее достигнем", - подчеркнул Шумилин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина может не сыграть на Олимпиаде из-за конфликта с федерацией.

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