Страшные вещи: украинские спортсмены отреагировали на трагедию с самолетом МАУ в Иране

Известные украинские спортсмены с болью и соболезнованиями отреагировали на известие об ужасной авиакатастрофе, произошедшей с самолетом Boeing авиакомпании МАУ, который летел в Киев из Тегерана (Иран).

В ИРАНЕ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ МАУ: ФОТО, ВИДЕО И СПИСКИ ПОГИБШИХ

"Учитывая, что сам летал в Тегеран и обратно рейсом PS752 МАУ, понимаю, насколько хрупка и непредсказуема человеческая жизнь! Цените каждое её мгновение! Берегите себя! Искренние соболезнования родным и близким погибших! #PS752 #МАУ", - написал в своем Facebook борец и депутат Жан Беленюк.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина опубликовала в своем Twitter несколько плачущих иконок.

"Только приземлился в Мельбурне и узнал шокирующие новости. Мои соболезнования семьям погибших", - написал в своем Instagram теннисист Сергей Стаховский.

"Страшные вещи", - написала в своем Instagram прыгунья в высоту Юлия Левченко.

Футболисты Павел Ориховский, Роман Яремчук и Иван Петряк, гимнаст Олег Верняев, борчиха Дарья Белодед и гимнастка Анна Ризатдинова опубликовали в своих Instagram фотографии неба и самолета.

Как ранее сообщал "Апостроф", с 9 января до выяснения причин крушения самолета Boeing авиакомпании МАУ украинским авиакомпаниям будут запрещены полеты в небе над Ираном.